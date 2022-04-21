Тухель о поле после 2:4 с «Арсеналом»: «Когда Кристенсен пытался отыграть назад на вратаря, мяч неудачно отскочил перед ним»

объяснил замену защитника в перерыве матча с «Арсеналом» (2:4).

Главный тренер высказался после перенесенного матча 25-го тура .

«Он сказал, что не может продолжить игру. Я понял, что у него возникли определенные проблемы, и произвел замену. Я не меняю игроков только из-за того, что они допустили ошибку.

Кроме того, сегодня было очень сложное для игры поле. Возможно, это прозвучит как оправдание, но сегодня у нас возникли сложности из-за поля. Когда Андреас пытался отыграть назад на голкипера, мяч неудачно отскочил перед ним.

Мы допустили аналогичную ошибку против «Реала», и это стоило нам продолжения борьбы в Лиге чемпионов», – сказал Тухель.