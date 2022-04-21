Тухель о 2:4 с «Арсеналом»: «Делать столько ошибок на таком уровне непозволительно. Вы нигде такого не увидите – только у «Челси»

Главный тренер прокомментировал поражение от .

Команды встречались в перенесенном матче 25-го тура , «канониры» победили 4:2.

– В первом тайме эта игра была совершенно непредсказуемой, счет был 2:2, мы дважды отыгрывались. Начало матча получилось хорошим, но снова позволили сопернику открыть счет. Нельзя так делать в двух матчах подряд, но мы сделали (под первым подразумевается домашняя игра с «Реалом» в ЛЧ – прим. Sports.ru).

Такое количество ошибок в двух домашних матчах подряд на таком уровне просто непозволительно. Вы такого нигде не увидите – только у нас. Играя таким образом, нельзя побеждать.

– У вас была такая надежная оборона прежде, что происходит?

– Взгляните на пенальти в наши ворота [в конце матча]. Этот невероятный гол – следствие того, как мы обращались с мячом. Мы потеряли его трижды за десять секунд, тактика тут ни при чем. После этого мы сфолили в ситуации, когда нашим воротам не было ни малейшей угрозы, и получили пенальти. Тем самым мы лишили себя времени на попытку отыграться. Что тут можно проанализировать? Тут нечего анализировать, – сказал Тухель.