Тухель о 2:4 с «Арсеналом» без Рюдигера: «Когда он был на поле, «Челси» пропустил 7 от «Брентфорда» и «Реала». Дело не в отдельных игроках»

высказался об отсутствии защитника в игре с «Арсеналом» (2:4).

Главный тренер дал комментарий после перенесенного матча 25-го тура .

«Когда Антонио был на поле, мы пропустили семь мячей от «Брентфорда» и «Реала», поэтому дело не в отдельных игроках. Все дело в командной игре в защите. Нам нужно придерживаться выбранной тактики, правильно выбирать состав, и это моя задача.

Все остальное зависит от игроков. Когда они действуют так, как в последних трех матчах, мы все отдаем им должное. Но, с другой стороны, они должны принимать тот факт, что нельзя выигрывать матчи, совершая такое количество серьезных ошибок.

Я не вижу их в других играх, но сейчас, когда мы провели несколько матчей подряд с ошибками, нам нужно остановить это, иначе мы столкнемся с серьезными проблемами», – сказал Тухель.