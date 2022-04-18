Василий Уткин: «Мне годом рождения «Спартака» видится 1935-й. Но странно запрещать выбирать дату юбилея – сейчас можно выбирать себе пол»

высказался о спорах по поводу дня рождения .

Сегодня московский клуб отмечает столетие. Однако существует мнение, что годом основания «Спартака» следует считать не 1922-й, а 1935-й, когда было основано ДСО «Спартак».

«Спартак» сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Симоняну, годом рождения «Спартака» видится 1935-й. Когда он, собственно, стал «Спартаком».

Но и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м шестьдесят три, если доживу.

Но история, строго говоря, не наука, и время наше остается до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол (к примеру), и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», – написал Уткин в телеграм-канале.