Путин поздравил «Спартак» со 100-летием: «Выдающиеся достижения клуба – наша общая гордость и национальное достояние»

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Владимир Путин поздравил «Спартак» со столетием.

«Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак».

История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене.

Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звезд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.

От души желаю «Спартаку» всего наилучшего», – говорится в сообщении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

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