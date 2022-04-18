Романцев вспомнил слова Старостина о журналисте: «Дед железным голосом Левитана заявил: «Запомни, Олег, когда тебя хвалят враги, жди беды»

поделился воспоминаниями о .

Бывший главный тренер высказался о начальнике команды красно-белых перед 100-летним юбилеем клуба.

«Старостин внимательно изучал все, что пишут о «Спартаке». Боюсь, сейчас он бы такого потока частенько сомнительной информации просто не выдержал. Слишком уж близко принимал все к сердцу. Вспоминаю, как однажды он принес мне газету с материалом о «Спартаке».

— Ты посмотри, Олег, что там написано! — негодовал Дед. — Это же настоящее вредительство!

Честно говоря, я удивился. Ведь на тот момент мы были на ходу — шли в лидерах, без срывов набирали очки. О чем и было написано в уважаемом издании.

— И что же вас не устроило? — поинтересовался я у разгоряченного Николая Петровича.

— А ты что, не понимаешь?! — Вспыхнул он. — Ведь этот журналист — враг «Спартака». А когда враги пишут такие хвалебные статьи, значит, что-то у нас не так.

И, поправив очки, железным голосом диктора Левитана заявил: «Запомни, Олег, когда тебя хвалят враги, жди беды».

Гениально!» – сказал Романцев.

Останкинскую башню окрасили в красно-белые цвета в честь 100-летия «Спартака»