Фильм «Мы – «Спартак» к столетию клуба выйдет 22 апреля. Премьера – эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION

22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера документального проекта «Мы – «Спартак», приуроченного к столетию клуба.

Производством фильма занимались .ru и KION. Это коллективный портрет самых преданных болельщиков из разных поколений, городов и социальных слоев.

Авторы проекта – документалисты и болельщики «Спартака». Эта команда занималась и другими документальными проекты о мире спорта – в частности, документальными фильмами «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» и «Зенит-2008. Победная песня».

Среди героев и спикеров документального фильма «Мы – «Спартак» – легенда клуба Никита Симонян, правнучка Николая Старостина Наталья Королева, всеми любимые футболисты-чемпионы , и многие другие.

Главными героями документального проекта стали люди, неразрывно связанные с историей футбольного клуба на протяжении многих лет. Например, Михаил Дивинский из объединения «Фратрия», заводящий на фанатской трибуне. В картине Михаил расскажет об отношениях клуба и фанатского движения и современном «Спартаке», каким он видит его на сегодняшний день.

Легенда клуба, бывший футболист, а ныне футбольный чиновник также появится в кадре. Через призму его взгляда зрители узнают об истории «Спартака», начиная с советского периода и знаменитых братьев Старостиных.

«Спартак» – это больше чем клуб, больше чем просто футбольная команда. Мы как игроки всегда ощущали поддержку болельщиков и старались отдавать себя на поле в ответ. Поэтому идея снять фильм к столетию именно про болельщиков мне очень близка. Я рад, что удалось поучаствовать в этом проекте», – сказал Ребров.

Документальный фильм «Мы – «Спартак» выходит 22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: кадр из фильма «Мы – «Спартак»