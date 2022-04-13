Назначение тен Хага в «МЮ» – вопрос времени. Боссы «Аякса» знают, что он уже согласовал контракт

Эрик тен Хаг скоро станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на источники, близкие к тренеру, его назначение в английский клуб – это вопрос времени.

На этой неделе работает над подготовкой контрактов и необходимых бумаг. Клуб хочет объявить о назначении тен Хага как можно скорее. Сторонам осталось уладить некоторые детали, касающиеся тренерского штаба.

Кроме того, «МЮ» должен договориться с «Аяксом». Манчестерский клуб готов вести прямые переговоры с нидерландским клубом. Между ними сложились прекрасные отношения, и компенсация в 2 млн евро не станет проблемой для «МЮ».

Руководство знает, что тен Хаг уже согласовал условия контракта с «МЮ».

Сообщалось, что 52-летний специалист подпишет контракт с «Юнайтед» на 4 года.