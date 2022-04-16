«Мы убили «Барсу» тактически. Для них все могло закончиться намного хуже». Хавбек «Айнтрахта» Якич о победе в ЛЕ

поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (3:2) в Лиге Европы.

«Конечно, я верил, что мы победим. Какое мне дело, против кого мы играем – или кто-то еще?

Мы разбили их дома в первой игре, хоть и не выиграли. И мы подумали: а почему бы не разбить их в следующей? Ну и что, что это «Барселона»?

Согласен, сложно было ожидать, что все будет так, что мы будем вести 3:0. Но после 3:0 у нас было еще три момента, так что для команды Хави все могло закончиться намного, намного хуже. Мы просто убили их тактически!

Знаете, что я скажу? 3:2 даже приятнее. Выглядит захватывающе», – со смехом сказал хавбек «Айнтрахта».

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