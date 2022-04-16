Александр Зинченко: «Реал» – король Лиги чемпионов. Бензема – один из лучших нападающих мира»

назвал «Реал» королем .

«Мы должны подготовиться настолько хорошо, насколько сможем.

– король Лиги чемпионов. Эта команда выиграла много титулов в прошлом. Это одна из лучших команд мира, но нам все еще предстоит провести много игр до того, как мы с ними встретимся.

С этого момента каждая игра как финал. Мы все еще боремся за два трофея и постараемся выиграть оба.

Бензема – один из лучших нападающих в мире. То, как он забивает голы, невероятно», – сказал защитник .

«Сити» примет «Реал Мадрид» 26 апреля, а на выезде сыграет 4 мая.