Ваноли о матче с ЦСКА в Кубке: «Менталитет победителя – на первом месте. Самое сложное в этом году – найти мотивацию»

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче с ЦСКА.

Команды встретятся в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«В таких матчах на первое место выходит менталитет победителя.

Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет. Самое сложное в этом году – найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам, и вернуть команду на ведущие позиции.

Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку», – сказал Ваноли. 

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