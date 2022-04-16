Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче с ЦСКА.
Команды встретятся в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«В таких матчах на первое место выходит менталитет победителя.
Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет. Самое сложное в этом году – найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам, и вернуть команду на ведущие позиции.
Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку», – сказал Ваноли.