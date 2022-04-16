Ваноли про 1:1 с «Рубином»: «Проблема «Спартака» – психология и характер. Нужно прибавлять в менталитете победителя»

Главный тренер высказался после ничьей с (1:1) в .

– В первом тайме мы играли медленно. Не хватало скорости в передачах, плохо находили игрока между линиями. С такими командами играть сложно.

Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы больше использовать фланги и находить передачей наших нападающих. Мне второй тайм понравился намного больше.

Проблема нашей команды – психология и характер. Нам нужно прибавлять в менталитете победителя.

– Почему решил поставить Джикию на левый фланг обороны?

– Мы изменили схему, вышел Бакаев. Оценю игру Джикии хорошо, также хорошо сыграли Хлусевич и Игнатов.

Мы старались играть флангами. Игнатов во втором тайме мог играть шире, Джикия мог смещаться в центр, – сказал Ваноли.