Ваноли про 1:1 с «Рубином»: «Проблема «Спартака» – психология и характер. Нужно прибавлять в менталитете победителя»

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался после ничьей с «Рубином» (1:1) в РПЛ.

– В первом тайме мы играли медленно. Не хватало скорости в передачах, плохо находили игрока между линиями. С такими командами играть сложно.

Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы больше использовать фланги и находить передачей наших нападающих. Мне второй тайм понравился намного больше.

Проблема нашей команды – психология и характер. Нам нужно прибавлять в менталитете победителя.

– Почему решил поставить Джикию на левый фланг обороны?

– Мы изменили схему, вышел Бакаев. Оценю игру Джикии хорошо, также хорошо сыграли Хлусевич и Игнатов.

Мы старались играть флангами. Игнатов во втором тайме мог играть шире, Джикия мог смещаться в центр, – сказал Ваноли.

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