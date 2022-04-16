Леонид Слуцкий: «Спартак» заставил «Рубин» сесть в оборону. В нашей ситуации вряд ли можно играть первым номером»

Теги Спартак Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Шамар Николсон Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1) в РПЛ.

«В нашей ситуации вряд ли можем играть первым номером. Решили обороняться средним блоком, выбегать в быстрые атаки. Средний блок не должен переходить в низкий блок.

Во втором тайме устали. Не можем делать равноценные замены из-за определенных обстоятельств. Благодарен ребятам, что выстояли, взяли очень важное очко.

У нас многие связки абсолютно несыгранны. «Спартак» заставил нас сесть в оборону, хотя в перерыве говорили, что этого нельзя делать.

Справиться с такой парой форвардов, как Николсон и Соболев, не каждый может. Николсон – один из лучших нападающих в нашей лиге. Против него тяжело играть», – сказал Слуцкий.

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