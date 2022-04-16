Роналду сделал хет-трик в матче за «МЮ» во 2-й раз в сезоне – «Норвичу»

сделал хет-трик в матче «Манчестер Юнайтед» – .

37-летний форвард отличился на 7-й минуте игры 33-го тура после паса на пустые ворота от Энтони Эланги. Позже он забил свой второй гол на 32-й минуте, воспользовавшись передачей Алекса Теллеса с углового. На 76-й минуте португалец забил со штрафного, оформив хет-трик.

Роналду во второй раз в этом сезоне сделал хет-трик в матче за . Ранее он забил три гола (3:2).

Статистику португальца можно изучить по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Норвичем».