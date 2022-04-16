Роналду сделал хет-трик в матче за «МЮ» во 2-й раз в сезоне – «Норвичу»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм Норвич Сити Футбол

Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче «Манчестер Юнайтед» – «Норвич».

37-летний форвард отличился на 7-й минуте игры 33-го тура АПЛ после паса на пустые ворота от Энтони Эланги. Позже он забил свой второй гол на 32-й минуте, воспользовавшись передачей Алекса Теллеса с углового. На 76-й минуте португалец забил со штрафного, оформив хет-трик.

Роналду во второй раз в этом сезоне сделал хет-трик в матче за «Манчестер Юнайтед». Ранее он забил три гола «Тоттенхэму» (3:2).

Статистику португальца можно изучить по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Норвичем».

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