Роналду забил два гола «Норвичу» – в пустые с паса Эланги и после углового с подачи Теллеса

Криштиану Роналду забил за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Норвичем».

37-летний форвард отличился на 7-й минуте игры 33-го тура АПЛ после паса на пустые ворота от . Позже он забил свой второй гол на 32-й минуте, воспользовавшись передачей Алекса Теллеса с углового.

Это пятый и шестой голы португальца за в 2022 году. До этого он сделал хет-трик «Тоттенхэму» (3:2) и забил один мяч «Брайтону» (2:0). Всего на счету Роналду 14 забитых мячей в 26 матчах . Он является лучшим бомбардиром «МЮ» в этом сезоне.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и .