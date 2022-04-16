Клаудиньо забил за «Зенит» впервые за 9 матчей, добив мяч после сэйва Помазуна с пенальти. Он не реализовал 2 пенальти из трех в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Илья Помазун Клаудиньо Родригес Иван Сергеев Иван Кузьмичев Футбол

Клаудиньо прервал серию без голов за «Зенит».

Бразилец забил «Уралу» после пенальти, назначенного за фол Ивана Кузьмичева на Иване Сергееве. После просмотра видеоповтора судья назначил 11-метровый удар.

Вратарь Илья Помазун отбил удар Клаудиньо, но полузащитник забил на добивании. Таким образом, Клаудиньо не забил 2 пенальти в «Зените» из 3 – также он не реализовал пенальти в матче с «Динамо» в декабре (1:1).

Это первый гол Клаудиньо в 2022 году. Прервалась 8-матчевая безголевая серия во всех турнирах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляцию можно посмотреть на нашем сайте.

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