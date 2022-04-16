Клаудиньо забил за «Зенит» впервые за 9 матчей, добив мяч после сэйва Помазуна с пенальти. Он не реализовал 2 пенальти из трех в РПЛ

Клаудиньо прервал серию без голов за .

Бразилец забил после пенальти, назначенного за фол на . После просмотра видеоповтора судья назначил 11-метровый удар.

Вратарь Илья Помазун отбил удар Клаудиньо, но полузащитник забил на добивании. Таким образом, Клаудиньо не забил 2 пенальти в «Зените» из 3 – также он не реализовал пенальти в матче с «Динамо» в декабре (1:1).

Это первый гол Клаудиньо в 2022 году. Прервалась 8-матчевая безголевая серия во всех турнирах.

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