Клаудиньо забил за «Зенит» впервые за 9 матчей, добив мяч после сэйва Помазуна с пенальти. Он не реализовал 2 пенальти из трех в РПЛ

Клаудиньо прервал серию без голов за «Зенит».
Бразилец забил «Уралу» после пенальти, назначенного за фол Ивана Кузьмичева на Иване Сергееве. После просмотра видеоповтора судья назначил 11-метровый удар.
Вратарь Илья Помазун отбил удар Клаудиньо, но полузащитник забил на добивании. Таким образом, Клаудиньо не забил 2 пенальти в «Зените» из 3 – также он не реализовал пенальти в матче с «Динамо» в декабре (1:1).
Это первый гол Клаудиньо в 2022 году. Прервалась 8-матчевая безголевая серия во всех турнирах.
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