ЦСКА отстает от «Динамо» на 8 очков после трех матчей без побед

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Отставание ЦСКА от «Динамо» увеличилось.

В 25-м туре армейцы сыграли вничью с «Уфой» (1:1), а бело-голубые победили «Ахмат» (2:0).

Теперь ЦСКА, идущий на третьем месте с 44 очками, отстает от занимающего второе место «Динамо» на 8 очков.

У лидирующего «Зенита» столько же очков, сколько у «Динамо» (по 52), но на одну игру меньше – сегодня петербуржцы сыграют с «Уралом».

ЦСКА может опуститься на 4-е место, если «Сочи» в воскресенье обыграет «Локомотив».

Армейцы не могут выиграть три матча чемпионата России подряд.

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