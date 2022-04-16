ЦСКА отстает от «Динамо» на 8 очков после трех матчей без побед

Отставание ЦСКА от «Динамо» увеличилось.

В 25-м туре армейцы сыграли вничью с «Уфой» (1:1), а бело-голубые победили «Ахмат» (2:0).

Теперь ЦСКА, идущий на третьем месте с 44 очками, отстает от занимающего второе место «Динамо» на 8 очков.

У лидирующего столько же очков, сколько у (по 52), но на одну игру меньше – сегодня петербуржцы сыграют с «Уралом».

ЦСКА может опуститься на 4-е место, если в воскресенье обыграет «Локомотив».

Армейцы не могут выиграть три матча чемпионата России подряд.