Заика о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита»: «Эти разговоры надоедали каждому, было неприятно. В этом сезоне мы все всем доказали»

прокомментировал разговоры о том, что «Сочи» – фарм-клуб «Зенита».

«Да, эти разговоры надоедали каждому, пора было их заканчивать. В этом сезоне мы все всем доказали, и я надеюсь, что больше они не всплывут. Лично мне было неприятно, когда многие об этом говорили.

Если брать второй матч в этом сезоне, то там вообще «Сочи» мог обыграть «Зенит». Думаю, если бы мы одержали победу в той встрече, то вопросов бы вообще никаких ни у кого не возникло», – сказал защитник южан.

«Сочи» добил слухи про фарм «Зенита». Столько очков у чемпиона никто не отбирал