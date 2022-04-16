Рангник не жалеет о приходе в «МЮ»: Ничуть, я сделал бы это снова. Мы все понимаем, что это непростая команда»

не жалеет о решении возглавить .

«Нет, я ничуть не жалею. Я бы сделал это снова. Нужно было видеть ситуацию, которая была у нас в декабре, и я нисколько не жалею.

Я считаю, что тренер всегда должен задавать себе вопросы и спрашивать себя, что он мог бы сделать лучше. Стоило ли сыграть по другой схеме, стоило ли сделать замены пораньше? Так происходит всегда.

Я думаю, мы все понимаем, что это непростая команда. Вся ситуация здесь непростая, иначе я бы тут не сидел, а Сульшер, наверное, все еще был бы здесь», – сказал главный тренер манкунианцев.