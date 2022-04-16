Рангник не обсуждал с Роналду разбитый телефон фаната: «Он публично извинился в соцсетях. Расследование продолжается»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия происшествия Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник прокомментировал инцидент с Криштиану Роналду и фанатом.

Форвард «Манчестер Юнайтед» разбил телефон 14-летнему болельщику «Эвертона» с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре АПЛ (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.

– Вы обсуждали с Роналду инцидент с фанатом после матча с «Эвертоном»?

– Нет. Он публично извинился в социальных сетях за то, что произошло.

Насколько я знаю, расследование полиции и FA все еще продолжается. Но я с ним это не обсуждал, – сказал тренер манкунианцев.

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование

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