Рангник не обсуждал с Роналду разбитый телефон фаната: «Он публично извинился в соцсетях. Расследование продолжается»

Ральф Рангник прокомментировал инцидент с Криштиану Роналду и фанатом.
Форвард «Манчестер Юнайтед» разбил телефон 14-летнему болельщику «Эвертона» с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре АПЛ (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.
– Вы обсуждали с Роналду инцидент с фанатом после матча с «Эвертоном»?
– Нет. Он публично извинился в социальных сетях за то, что произошло.
Насколько я знаю, расследование полиции и FA все еще продолжается. Но я с ним это не обсуждал, – сказал тренер манкунианцев.
Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование