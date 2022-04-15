Ральф Рангник: «У «МЮ» было довольно много хороших матчей, но мы не можем стабильно так играть. Я разочарован»

высказался о нестабильной игре «Манчестер Юнайтед».

– Были моменты, когда мы играли хорошо. У нас было довольно много матчей, в которых мы действительно показывали хорошую командную игру.

Но пока мы не можем стабильно демонстрировать такую игру, в течение длительного времени. Я разочарован из-за этого.

– Проблема в мотивации?

– В таком клубе с этим не должно быть проблем. У игроков «Юнайтед» всегда должен быть определенный уровень внутренней мотивации, – сказал тренер .