Талалаев о 0:2 с «Динамо»: «Мой воспитанник Федя Смолов забил замечательный гол. Это я так примазываюсь»

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Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Ахмата» от «Динамо» (0:2). 

«Заслуженная победа «Динамо». Но мне моя команда понравилась, до второго гола мы делали на поле то, что умеем. Ребята отдавались на поле, в первом тайме не давали «Динамо» отбирать мяч на нашем поле. По моментам мы были даже поострее «Динамо» до перерыва.

А во втором тайме пропустили снова после аута. Это уже третий раз в сезоне, когда мы пропускаем после аута на нашей половине поля. Мой воспитанник, это я так примазываюсь, Федя Смолов, забил замечательный гол.

Второй гол поставил крест на наших надеждах. Вы ждете огненных комментариев по судейству… Но вы все видели. Когда Евгеньев сбивает Канате… В этом моменте могло что-то измениться. Но «Динамо» было сильнее в концовке.

Мне нравится, как работают мои футболисты. В каждой игре они показывают запредельный футбол. Ресурс разный, но я не хочу углубляться в эту тему», – сказал главный тренер грозненцев.

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