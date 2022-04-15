Шварц о 2:0 с «Ахматом»: «Отлично, что мы победили накануне 99-летия, это наш подарок «Динамо»

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Сандро Шварц поделился впечатлениями после победы над «Ахматом» (2:0).

«В целом, надо сказать, что победа заслуженная. В первом тайме у нас хорошо складывалась игра, но не хватало точности в последней передаче. Во втором тайме игра шла немного сложнее, мы реализовали два момента, но предоставили свободные зоны оппоненту.

Не могу сказать, что замены были связаны с кубковым матчем во вторник. Мы думали только о сегодняшней игре.

Это невероятный день, отлично, что мы добились победы накануне 99-летия, это наш подарок клубу», – сказал главный тренер «Динамо».

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