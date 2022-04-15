Смотрите видео голевой передачи вратаря «Динамо» Шунина и обзор матча с «Ахматом»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Антон Шунин Мохамед Конате Константин Тюкавин Футбол

Смотрите обзор, голы и опасные моменты матча «Динамо» – «Ахмат».

Москвичи обыграли клуб из Грозного на своем поле в рамках 25-го тура РПЛ (2:0).

На 59-й минуте счет в матче открыл форвард «Динамо» Федор Смолов.

На 63-й минуте в штрафной бело-голубых упал форвард «Ахмата» Мохамед Конате. Арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти.

На 79-й минуте вратарь хозяев Антон Шунин выбил мяч от своих ворот и сделал голевой пас на нападающего Константина Тюкавина.

Смотрите самые интересные моменты из матча в подборке хайлайтов. 👇

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