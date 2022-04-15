Смотрите видео голевой передачи вратаря «Динамо» Шунина и обзор матча с «Ахматом»

Смотрите обзор, голы и опасные моменты матча «Динамо» – «Ахмат».

Москвичи обыграли клуб из Грозного на своем поле в рамках 25-го тура (2:0).

На 59-й минуте счет в матче открыл форвард .

На 63-й минуте в штрафной бело-голубых упал форвард . Арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти.

На 79-й минуте вратарь хозяев выбил мяч от своих ворот и сделал голевой пас на нападающего .

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