Каттани о готовности остаться в «Спартаке»: «Акционер доверяет мне и моей работе. Я счастливый человек в этом смысле»

сообщил, что готов продолжать свою работу в «Спартаке».

– Вы готовы остаться в «Спартаке»? Если да, то в чем ваша мотивация, когда у команды нет еврокубков?

– Я здесь не из-за еврокубков.

Я здесь нахожусь и выполняю свои обязательства, которых мы достигли с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе. Я в этом смысле счастливый человек.

У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду. Мы говорим сейчас о работе.

– Вы же понимаете, что ваша философия не может не измениться, исходя из того, что легионеров сюда будет гораздо сложнее привозить при любом раскладе?

– Легионеры или российские игроки, самое важное – это (показывает на лого – прим.).

Не переживайте. Даже без легионеров вы увидите сильную команду, – заявил спортивный директор московского клуба.

У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится