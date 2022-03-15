Главред «Матч ТВ» о контракте с АПЛ: «Надеемся на продолжение деловых отношений. Мы оплатили доставку сигнала»

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии бизнес телевидение Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Главный редактор «Матч ТВ» высказался о приостановке трансляций АПЛ в России.

Ранее АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России. Матчи лиги в стране показывал сервис Okko.

«В настоящее время мы рассчитываем на то, что все обязательства, обозначенные в контракте, будут выполнены обеими сторонами в полном объеме.

С нашей стороны проведена оплата доставки сигнала, поэтому, разумеется, мы надеемся на продолжение деловых партнерских отношений.

Подчеркну, что в настоящее время АПЛ не объявляла о решениях, которые касаются будущего контракта с «Матчем». Ровно так же нет решений об ограничении в трансляциях Кубка Англии, о чем писали некоторые телеграм-каналы», – сказал Александр Тащин.

АПЛ тоже ушла из России – клубы единогласны. Вдобавок к разрыву Лиги 1, НХЛ и НБА

Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?

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