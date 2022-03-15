Главред «Матч ТВ» о контракте с АПЛ: «Надеемся на продолжение деловых отношений. Мы оплатили доставку сигнала»

Главный редактор «Матч ТВ» высказался о приостановке трансляций АПЛ в России.
Ранее АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России. Матчи лиги в стране показывал сервис Okko.
«В настоящее время мы рассчитываем на то, что все обязательства, обозначенные в контракте, будут выполнены обеими сторонами в полном объеме.
С нашей стороны проведена оплата доставки сигнала, поэтому, разумеется, мы надеемся на продолжение деловых партнерских отношений.
Подчеркну, что в настоящее время АПЛ не объявляла о решениях, которые касаются будущего контракта с «Матчем». Ровно так же нет решений об ограничении в трансляциях Кубка Англии, о чем писали некоторые телеграм-каналы», – сказал Александр Тащин.
АПЛ тоже ушла из России – клубы единогласны. Вдобавок к разрыву Лиги 1, НХЛ и НБА
Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?