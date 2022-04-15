ЭСК РФС: Безбородов правильно не засчитал гол «Арсенала» «Спартаку» из-за фола на Жиго

ЭСК РФС поддержала решение судьи отменить гол в ворота в матче с «Арсеналом».

На 25-й минуте защитник «Арсенала» Урош Радакович головой забил после навеса полузащитника Кингса Кангва. Данный эпизод был рассмотрен судьей на видеоповторе в связи с тем, что серб в ходе атаки оттолкнул защитника «Спартака» . В результате гол засчитан не был.

«Судья правильно не засчитал взятие ворот команды «Спартак-Москва» на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на то, что в данном пограничном эпизоде толчок со стороны атакующего игрока команды «Арсенал Уроша Радаковича игрока обороняющейся команды «Спартак» Самюэля Жиго в единоборстве за позицию не был сильным, он повлиял на равновесие защитника, который потерял баланс, имея опору с газоном только одной ногой в момент толчка.

Поскольку данный атакующий игрок, непосредственно совершивший толчок в единоборстве с защитником, следующим же игровым действием сам забивает гол в ворота соперников, по мнению большинства членов комиссии, он извлек преимущество от этого нарушения, что дало основания судье отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Спартак», – говорится в решении ЭСК.