Лапорта о тысячах фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Позор, который нельзя повторять. Мне, болельщику «Барселоны», стыдно»

Президент «Барселоны» назвал позором ситуацию на «Камп Ноу» во время матча с «Айнтрахтом» (2:3).

Матч Лиги Европы в Каталонии посетило множество фанатов немецкого клуба – по различным оценкам, их было от 20 до 30 тысяч. Из-за этого часть фанатов «Барсы» уходила с трибун в знак протеста.

«То, что случилось на трибунах, – позор, который нельзя повторять. Мы должны оценить имеющуюся информацию, чтобы принять меры.

Нам придется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне, болельщику «Барселоны», стыдно.

Мне было неловко от того, что я увидел на трибунах. Я прошу прощения, это очень серьезно. Произошедшее необычно, такого не должно было случится», – заявил .

Неожиданное крушение «Барсы». Проиграли дома «Айнтрахту» (в какой-то момент было 0:3) и вылетели из Лиги Европы

Истошный крик, стыд, бессилие – провал «Барсы» в эмоциях на поле

Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»