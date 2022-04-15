Лапорта о тысячах фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Позор, который нельзя повторять. Мне, болельщику «Барселоны», стыдно»

Теги Айнтрахт Франкфурт Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА болельщики Жоан Лапорта Камп Ноу Футбол

Президент «Барселоны» назвал позором ситуацию на «Камп Ноу» во время матча с «Айнтрахтом» (2:3).

Матч Лиги Европы в Каталонии посетило множество фанатов немецкого клуба – по различным оценкам, их было от 20 до 30 тысяч. Из-за этого часть фанатов «Барсы» уходила с трибун в знак протеста.

«То, что случилось на трибунах, – позор, который нельзя повторять. Мы должны оценить имеющуюся информацию, чтобы принять меры. 

Нам придется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне, болельщику «Барселоны», стыдно.

Мне было неловко от того, что я увидел на трибунах. Я прошу прощения, это очень серьезно. Произошедшее необычно, такого не должно было случится», – заявил Жоан Лапорта.

Неожиданное крушение «Барсы». Проиграли дома «Айнтрахту» (в какой-то момент было 0:3) и вылетели из Лиги Европы

Истошный крик, стыд, бессилие – провал «Барсы» в эмоциях на поле

Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные