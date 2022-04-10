Черчесов о 9-очковом отрыве «Ференцвароша»: «Мы не математики, чтобы беспокоиться только о цифрах. Цель – подготовиться к еврокубкам»

Главный тренер высказался о приоритетах команды.

Будапештский клуб лидирует в чемпионате Венгрии с 9-очковым отрывом от «Академии Пушкаша» после победы над (3:0) в 27-м туре.

«Мы добились очень ценной победы, важно и то, что мы достигли этого успеха, продемонстрировав хорошую игру. В предыдущих матчах нам не удавалось в полной мере порадовать болельщиков, и в этом аспекте мы прибавили.

Мы провели хороший матч, но я всегда требую большего. Наша конечная цель – как можно лучше подготовить команду к еврокубкам.

Я, разумеется, рад тому, что мы увеличили отрыв, но мы не математики, чтобы беспокоиться только о цифрах. Впереди еще несколько матчей, произойти может что угодно», – сказал Черчесов.

«Ференцварош» с 9-очковым отрывом лидирует в лиге Венгрии после разгрома «Дебрецена». Команда Черчесова не проигрывает 2 месяца