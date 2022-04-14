Колосков о лидерстве «Ференцвароша»: «Где бы Черчесов ни работал, везде добивался успехов. Он подтвердил свой высокий уровень»

поделился мнением о работе в .

Почетный президент РФС прокомментировал лидерство клуба в чемпионате Венгрии.

«Меня не удивляет, что Черчесов добивается успехов с «Ференцварошем». Он же не человек с улицы. Он всю жизнь был выдающимся спортсменом, затем тренером. Где бы ни работал, везде добивался успехов, везде ставил игру, его команды всегда мотивированы.

На сегодняшний день Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень», – сказал Колосков.