Колосков о лидерстве «Ференцвароша»: «Где бы Черчесов ни работал, везде добивался успехов. Он подтвердил свой высокий уровень»

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Вячеслав Колосков Ференцварош Футбол

Вячеслав Колосков поделился мнением о работе Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

Почетный президент РФС прокомментировал лидерство клуба в чемпионате Венгрии.

«Меня не удивляет, что Черчесов добивается успехов с «Ференцварошем». Он же не человек с улицы. Он всю жизнь был выдающимся спортсменом, затем тренером. Где бы ни работал, везде добивался успехов, везде ставил игру, его команды всегда мотивированы.

На сегодняшний день Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень», – сказал Колосков.

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