«Критика в адрес «Атлетико» и Симеоне попахивает лицемерием. Когда Грилиша дернули за волосы, это позабавило меня, а не возмутило». Каррагер об ЛЧ

назвал лицемерием критику в адрес .

«Атлетико» под руководством аргентинского тренера не сумел обыграть (0:0) в ответном матче 1/4 финала чемпионов. В конце игры между командами возникла стычка, в ходе которой защитник мадридцев Стефан Савич потянул хавбека «горожан» за волосы.

«Симеоне гарантирует шоу. Независимо от того, победила его команда или проиграла, после матчей будет много разговоров.

Критика в его адрес и в адрес команды сейчас попахивает лицемерием. Почему люди хотят сделать футбол стерильным? По мере его развития игроки становились все более защищенными, и за шокирующие, мерзкие нарушения все чаще следует быстрое серьезное наказание. Из-за обилия камер и судей мало что может сойти вам с рук.

Признаюсь, то, что Джека Грилиша дернули за волосы, меня скорее позабавило, чем возмутило. Я не хочу сказать, что одобряю такое поведение, но его едва ли можно назвать преступлением против футбола», – подчеркнул бывший защитник «Ливерпуля».

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