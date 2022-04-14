Симеоне про аплодисменты игрокам «Ман Сити» за затяжку времени: «Это болельщикам, оценившим усилия «Атлетико». Как я могу не аплодировать им?»

дал комментарий по итогам матча против «Манчестер Сити» (0:0).

В полуфинал Лиги чемпионов прошел английский клуб благодаря домашней победе со счетом 1:0.

«Мы можем быть горды, горды за людей, которые видели сражающеюся команду. Это дает нам душевное спокойствие, потому что мы сделали все, чтобы избежать ничейного результата.

Аплодисменты в адрес «Ман Сити» за затяжку времени

«Нет-нет, я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям?»

По поводу того, что игроки затягивали время

«Мне нечего сказать. Есть судья, который следует правилам. Нужно поздравить соперника, который проходит дальше, потому что он забил на один гол больше, чем мы», – сказал главный тренер .

Симеоне иронично поаплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени. Он вышел на поле и получил карточку