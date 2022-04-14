Гвардиола о 0:0 с «Атлетико»: «Повезло, что «Ман Сити» не пропустил. Они были лучше во 2-м тайме»

Главный тренер высказался после матча с .

Команды сыграли 0:0 в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. В полуфинал по сумме двух матчей прошли «горожане» (1:0).

«Это чемпионы Испании, они играли энергично и превзошли нас во втором тайме. Нам повезло, что мы не пропустили. В первом тайме у нас были моменты.

Мы в полуфинале, и в целом это совершенно заслуженно.

Это был сложный соперник. Все команды, которые в приезжают на этот стадион, испытывают трудности. Так что важно, что мы идем дальше.

У нас большие проблемы из-за травм. Давайте не забывать, что мы играли три дня назад, потом прилетели сюда, игроки получили повреждения, и я не знаю, что будет дальше. Но сегодня мы празднуем третий выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

Мы не можем всякий раз забивать по 4-5 голов. Мы люди, тем более играли после тяжелого матча с «Ливерпулем», – сказал Гвардиола BT Sport.