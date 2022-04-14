Канчельскис о Зареме: «Пусть она борщи варит, детьми занимается. Женщины не должны говорить про футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис девушки и спорт Зарема Салихова Футбол

Андрей Канчельскис заявил, что Зареме Салиховой не следует заниматься футбольной деятельностью.

«У меня нет никаких отношений с Заремой – я с ней не знаком, не общался. Про футбол говорить ей не надо, да. Женщины не должны говорить про футбол.

Пусть Зарема на кухне работает, борщи варит, детьми занимается, а про футбол ей говорить не надо. Почему-то она не занимается делами, которые должна делать женщина. Но это не мои проблемы.

В «Спартаке» – беда, никто не мог бы в жизни представить, что такое возможно. Времена меняются… Поэтому нашу футбольную страну и наказывают.

У нас женщины руководят футболом, еще работают жулики, проходимцы, не совсем футбольные люди – поэтому и наказывают нас. Все видно и очевидно», – сказал бывший игрок сборной России.

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