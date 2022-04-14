Ян Облак: «У «Атлетико» было больше шансов за две игры с «Ман Сити». Мы заслуживали большего»

считает, что заслуживал большего в ответном матче с .

Голкипер испанского клуба прокомментировал итоги игры, которая завершилась со счетом 0:0.

В полуфинал прошла английская команда благодаря домашней победе 1:0.

«Наша команда очень сильно старалась, был отличный матч, мы заслуживали большего. Мы разочарованы: сделали все возможное, чтобы забить и выиграть.

В первом матче соперник был лучше, но во второй игре лучше уже были мы. Если сложить две игры вместе, у нас было больше шансов. Однако в конечном итоге этого было недостаточно, чтобы пройти в полуфинал.

В нашей раздевалке только разочарование, потому что мы не вышли в полуфинал, но никто никого не может упрекнуть. Каждый отдал все. Не хватило удачи, чтобы забить гол», – заявил Облак.

В полуфинале ЛЧ противостояние АПЛ и Ла Лиги: «Сити» против «Реала», «Ливерпуль» – «Вильярреал»