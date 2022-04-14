Коке: «Игроки «Ман Сити» лежали на газоне и тянули время. Это доводит до безумия, у нас оставались шансы»

раскритиковал футболистов после матча .

сыграл вничью (0:0) с английским клубом в ответном матче 1/4 финала турнира, но по сумме двух игр в полуфинал прошли «горожане».

«Горжусь партнерами по команде за те старания, которые они приложили. Команду просто не в чем упрекнуть.

Горжусь всеми. У нас были шансы. «Атлетико» заслуживал большего, мяч не попал в ворота, и нужно поздравить соперника.

Что касается удаления Фелипе, то я не знаю, что произошло, потому что я был на скамейке запасных. Такие футбольные ситуации бывают.

Но они лежали на газоне и тянули время – это доводит до безумия, потому что у нас еще были шансы. За такое критикуют нас, а теперь давайте посмотрим, что скажут люди сегодня.

Сегодня все было видно. «Атлетико» критиковали, но мы гордимся тем, что сделали», – заявил полузащитник испанского клуба.