Сабитов о Федуне: «Скромный и спокойный человек, большой молодец. Он делает все для «Спартака», несмотря на какие-то нападки»

высказался про владельца .

– Леонид Федун потерял часть своего состояния, но продолжает финансировать клуб. Вам доводилось с ним общаться во времена карьеры в «Спартаке»?

– Да, у меня была одна история. Я получил травму плеча и не участвовал в матче.

Леонид Арнольдович зашел в раздевалку, со всеми поздоровался, подошел ко мне и спросил про самочувствие. Для меня это показатель.

На него все эти годы какие-то нападки постоянно идут, а человек продолжает и продолжает усердно работать для клуба. «Спартак» живет, он делает все для команды. Я всегда относился к этому человеку с благодарностью.

Считаю, что он большой молодец и доказывает это, продолжая поддерживать «Спартак», несмотря на финансовые потери и происходящее в мире. Держит удар!

– Он часто появлялся на базе и тренировках?

– Да, на базе у нас были встречи перед чемпионатом, все обсуждали. Не оставлял нас. Появлялся нечасто, но он всегда был с нами.

– Какое впечатление он вообще производит как человек?

– Я был в приятном шоке, когда он подошел ко мне и спросил про травму. Но вообще он производит впечатление спокойного и скромного человека, – сказал бывший футболист красно-белых.