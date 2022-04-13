Хави: «Барса» должна быть прекрасна во всем, 1:0 – это мало. Больше таких клубов нет. Требования выставляет наша история, а не «Реал»

высказался перед игрой «Барселоны» с в Лиге Европы.

– Это «Барса». Мы обязаны побеждать, играя хорошо. 1:0 – это мало. Мы должны хорошо играть и побеждать. Это «Барса», мы должны быть прекрасны во всем. Поэтому в этом клубе труднее всего. Его ни с чем не сравнить. Больше в мире таких клубов нет. Побеждать, хорошо играя. Это сложный путь.

– Что для «Барсы» означает возможный проход в полуфинал?

– Это станет шагом вперед на путь к одной из целей сезона. Все было не так в начале сезона, но сейчас ситуация такова. не ценят так, как Лигу чемпионов, но мы воодушевлены. Мы хотим играть в Лиге чемпионов и работаем, чтобы вернуться туда. Больно, что нас там нет, и это придает нам смелость. Выход в следующий раунд станет еще одним шагом.

– Не завидуете ли вы ?

– Требования нам выставляет история «Барсы», а не «Реал». 40 лет назад пришел и установил планку: побеждать, играя красиво. Если этого не происходит, то мы недовольны. Таковы требования в Каталонии. Не знаю, как в Мадриде, я никогда там не жил и не знаком с их отличительными особенностями, – сказал тренер «Барселоны».

Каталонский клуб завтра дома сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась со счетом 1:1.