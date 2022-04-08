Эрик Гарсия: «Интенсивность прессинга «Айнтрахта» обескуражила «Барселону»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия отметил достоинства «Айнтрахта» (1:1).
«Это точно не плохой результат, если учитывать то, как «Айнтрахт» прессинговал. Он начал игру в гораздо более высоком темпе, с большей интенсивностью, нежели мы. Однако нам удалось правильно отреагировать на пропущенный гол.
Конечно, мы не можем сказать, что довольны в полной мере. Мы приехали за победой. Но Хави предупреждал, что гранды Бундеслиги часто проигрывают на этом поле.
Интенсивность прессинга «Айнтрахта» нас несколько обескуражила. В ответном матче нам нужно действовать достаточно энергично», – сказал Гарсия.