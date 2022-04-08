Хави о поле в игре с «Айнтрахтом»: «Мяч не двигался. На «Камп Ноу» все изменится, газон будет лучше»

посетовал на состояние поля после матча против (1:1).

«Мяч не двигался. На «Камп Ноу» все будет по-другому, газон будет лучше.

Нам нужна такая же шумная поддержка, как это было на их стадионе. Атмосфера была экстраординарной.

Но это не повлияло на нас. Мы не по этой причине были не так хороши, как в последних нескольких играх.

Соперник построил хорошую оборонительную игру. Мы не знали, как атаковать.

Мы понимали, что газон очень сложный. На «Камп Ноу» все изменится. «Айнтрахт» был очень мотивирован. Они выбили «Бетис», – заявил главный тренер «Барселоны».

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