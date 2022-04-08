Хави про 1:1 с «Айнтрахтом»: «Барселоне» не удавалось сдерживать его дьявольские контратаки»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с (1:1) в .

«Очень сложный и физически подготовленный соперник. Мы не знали, как препятствовать его контратакам, были не так подвижны, как обычно, а поле было не в лучшем состоянии.

Мы создали меньше моментов, чем обычно, но удовлетворены результатом. Чаще всего тот, кто владеет инициативой, создает больше моментов, но сегодня было иначе. Нам не удавалось сдерживать их дьявольские контратаки. Но это еврокубковый матч, он и предполагает сложности.

Мы создали много моментов за счет фланговой игры. Гол вышел отличный, чистый талант.

На «Камп Ноу» будет тяжело, однако с нами будут наши фанаты.

У Пике та же проблема, что давно его беспокоила, надеюсь, не более того», – сказал .

«Барса» не бежит и не играет, а это очень серьезно. Она могла пропустить 3 или 4». Луис Суарес Мирамонтес о матче с «Айнтрахтом»