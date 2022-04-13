«Бавария» второй сезон подряд вылетела из ЛЧ в 1/4 финала, а из Кубка Германии – во 2-м раунде

«Бавария» второй сезон подряд выбыла из Лиги чемпионов в четвертьфинале.

Команда Юлиана Нагельсманна сыграла вничью с «Вильярреалом» на своем поле в ответном матче (1:1) и вылетела, так как уступила в первой игре 0:1.

В прошлом сезоне мюнхенцы на стадии 1/4 финала проиграли «ПСЖ», забив при равном счете по итогам двух матчей меньше голов на чужом поле (2:3, 1:0).

Также и в этом, и в прошлом сезонах выбывала из Кубка Германии во 2-м раунде.

При этом команда лидирует в Бундеслиге после 29 туров с 9-очковым отрывом от «Боруссии» Дортмунд.