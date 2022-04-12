Тен Хаг не требовал от «МЮ» полного контроля над трансферами. Ему достаточно права вето

Эрик тен Хаг не требовал предоставить ему полный контроль над работой «МЮ» на рынке.
Как сообщает ESPN, нидерландец в переговорах о назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед» не ставил условий, касающихся возможности полностью держать под контролем трансферную политику клуба.
52-летнего специалиста более чем устраивает возможность наложить вето на приобретение не подходящих команде футболистов – такое право было и у предыдущих тренеров.
Ранее сообщалось, что «МЮ» еще не согласовал с «Аяксом» условия компенсации за переход тен Хага.