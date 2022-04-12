Тен Хаг не требовал от «МЮ» полного контроля над трансферами. Ему достаточно права вето

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не требовал предоставить ему полный контроль над работой  «МЮ» на рынке.

Как сообщает ESPN, нидерландец в переговорах о назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед» не ставил условий, касающихся возможности полностью держать под контролем трансферную политику клуба.

52-летнего специалиста более чем устраивает возможность наложить вето на приобретение не подходящих команде футболистов – такое право было и у предыдущих тренеров.

Ранее сообщалось, что «МЮ» еще не согласовал с «Аяксом» условия компенсации за переход тен Хага.

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