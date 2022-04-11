Невилл о тен Хаге: «МЮ» может стать кладбищем для репутации. Рангник и ван де Бек честно ответят на вопросы, думаю»

сомневается, что Эрик тен Хаг захочет тренировать .

«Если вы взглянете на то, что «Манчестер Юнайтед» делает с игроками, то станет очевидно, что никто не вырос. Посмотрите, что они сделали с Донни ван де Беком. Представьте, что вы – тен Хаг. Вы звоните ван де Беку: «Как тебе там, Донни?» Он же не скажет ничего хорошего, не так ли?

Подозреваю, что требования тен Хага касаются не финансовых вопросов, а контроля, трансферов, структуры, молодежи. Подозреваю, он хочет прийти, точно зная, что не окажется в той же ситуации, что и все тренеры за последние 10 лет.

Для «Манчестер Юнайтед» это может быть слишком. Подозреваю, для клуба наступают сложные неделя-две. Я все равно думаю, что они договорятся, но писали о требованиях тен Хага, которые, возможно, посчитают чрезмерными. Не стоит верить всему, но об этом пишут надежные источники.

Есть старая пословица, которая гласит, что не нужно верить всему, что пишет пресса. Но это не так. Журналисты откуда-то что-то узнают, и если есть несколько источников, говорящих об одном и том же, то в этом что-то есть.

По поводу Маурисио Почеттино все затихло, так что, кажется, выбор в пользу тен Хага сделан. Если они не смогут договориться по его требованиям, то представьте, в каком положении окажется «Манчестер Юнайтед».

Подозреваю, что честно поговорит с тен Хагом, ван де Бек честно ответит на его вопросы. Мы знаем, что Эдвин ван дер Сар работает в , и он тоже будет честно говорит с тен Хагом. Они будут советовать быть осторожнее с переходом в «Манчестер Юнайтед», потому что сейчас этот клуб может стать кладбищем для репутации», – сказал бывший защитник английского клуба.

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