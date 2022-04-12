«МЮ» объявит о назначении тен Хага не раньше воскресенья. Он сможет влиять на трансферы

Эрик тен Хаг близок к назначению на пост тренера .

О назначении 52-летнего специалиста, как ожидается, объявят не раньше воскресенья. В этот день сыграет с в финале Кубка Нидерландов.

«Манчестер Юнайтед» хочет уважительно действовать в отношении «Аякса», который борется за золотой дубль. У клубов хорошие отношения, и обе стороны хотят их поддерживать.

Несмотря на попытки «РБ Лейпциг» перехватить тен Хага, «Юнайтед» уверен, что заключит контракт с тренером, пишет The Telegraph.

Отмечается, что долгое время у тренеров «Манчестер Юнайтед» была возможность наложить вето на подписание контракта с тем или иным игроком. Клуб хочет, чтобы тренер участвовал в трансферной политике клуба, и это не изменится при тен Хаге.

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