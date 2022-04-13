Фернандиньо об ЛЧ: «Ман Сити» снова сможет выйти в финал, надеюсь»

Фернандиньо выразил надежду, что выйдет в финал чемпионов.

Капитан «горожан» высказался перед ответным матчем 1/4 финала с в Мадриде (первая игра – 1:0).

«Будет сложно, это все же четвертьфинал. Соперник очень хорошо защищается, все отходят за линию мяча. На их поле все будет по-другому. Мы должны создавать моменты и быть готовыми к серьезному испытанию.

Поражение в прошлогоднем финале задело всех. Со временем мы стали гордиться выходом в финал и особенно нашей игрой в прошлом сезоне. Сейчас у нас есть новый шанс.

Мы перезапустили этот сезон. Начало сезона получилось не из лучших, но мы сумели вернуться на пик формы. Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал», – сказал .