Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» примет «Челси» в ответном матче, «Бавария» – «Вильярреал»

«Реал» сыграет с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» во вторник примет «Вильярреал».
В среду «Атлетико» будет противостоять «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой».
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Ванда Метрополитано»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Энфилд»
Первый матч: 3:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.