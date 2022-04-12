Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» примет «Челси» в ответном матче, «Бавария» – «Вильярреал»

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«Реал» сыграет с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Бавария» во вторник примет «Вильярреал»

В среду «Атлетико» будет противостоять «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой»

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Реал Мадрид Испания – Челси Англия
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 3:1

Бавария Германия – Вильярреал Испания
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 0:1

Атлетико Испания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 0:1

Ливерпуль Англия – Бенфика Португалия
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 3:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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