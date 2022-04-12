Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» примет «Челси» в ответном матче, «Бавария» – «Вильярреал»

сыграет с в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

во вторник примет .

В среду будет противостоять , а сыграет с «Бенфикой».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч: 3:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 3:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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