Симеоне о критике «Атлетико»: «Мы не отойдем слишком далеко от того, что делаем. Есть разные стили»

ответил на вопрос о критике стиля игры «Атлетико».

– Я всегда говорю на эту тему одно и то же. Я тренирую с 2005 года, и я никогда не относился к коллегам пренебрежительно, потому что я всегда ставлю себя на место тех, с кем соревнуюсь. У каждого из них свой взгляд на футбол. Когда о ком-либо отзываются пренебрежительно, я это не разделяю.

Мнения журналистов, бывших футболистов, людей, которые не играют в футбол и хотят что-то сказать... Язык мой – враг мой, как говорил мой отец (Симеоне использовал выражение «el pez por la boca muere», дословно оно переводится как «рыба умирает во рту». «Язык мой – враг мой» – прямой его аналог в русском языке – Sports.ru). У нас свобода слова, каждый может давать комментарии. Есть разные стили игры, и я всегда уважаю коллег.

– Стоит ли «Атлетико» играть чуть иначе?

– Мы не собираемся отходить слишком далеко от того, что делаем. Нужно находить возможности и создавать моменты. Надеюсь, мы сможем лучше комбинировать, быстрее переходить из обороны в атаку и качественнее использовать преимущества, которые дают нам контратаки.

Надеюсь, игроки проведут фантастический вечер. Мы очень мотивированы, в такой игре может случиться все, – сказал тренер «Атлетико».

Завтра испанский клуб проведет ответный матч против «Манчестер Сити» в 1/4 финала . Первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 1:0.

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