У Бензема 7 голов в этом плей-офф ЛЧ. До рекорда Роналду – 3 мяча

Форвард Карим Бензема забил гол в ответном матче 1/4 финала чемпионов с «Челси» (2:3 доп. вр.).

Теперь на счету француза 7 мячей в плей-офф текущего турнира.

Рекордсмен по голам в одном плей-офф ЛЧ – , забивший 10 голов за «Реал» в 2017 году.

Второе место с 8 мячами по этому показателю занимает . Третьим, как и Бензема, идет – 7 голов в одном плей-офф ЛЧ.

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