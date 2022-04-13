У Бензема 7 голов в этом плей-офф ЛЧ. До рекорда Роналду – 3 мяча

Форвард «Реала» Карим Бензема забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3 доп. вр.).
Теперь на счету француза 7 мячей в плей-офф текущего турнира.
Рекордсмен по голам в одном плей-офф ЛЧ – Криштиану Роналду, забивший 10 голов за «Реал» в 2017 году.
Второе место с 8 мячами по этому показателю занимает Лионель Месси. Третьим, как и Бензема, идет Неймар – 7 голов в одном плей-офф ЛЧ.
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