Бензема сделал хет-трик в двух матчах ЛЧ подряд – с «Челси» и «ПСЖ»

сделал хет-трик во втором матче Лиги чемпионов подряд.

Нападающий забил три мяча в ворота (3:1, второй тайм) в первом матче в рамках 1/4 финала турнира. Француз отличился на 21-й, 24-й и 46-й минутах.

Бензема оформил второй хет-трик кряду в . 9 марта форвард забил трижды в ворота (3:1) в ответном матче 1/8 финала и помог «Реалу» выйти в следующий раунд.

Карим стал первым игроком, сделавшим хет-трик в матче против «Челси» в Лиге чемпионов.

Он также стал 4-м футболистом, забившим по 3 гола в двух матчах турнира подряд. Ранее это удавалось , и Лионелю Месси.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Реал».

В текущем сезоне на счету 34-летнего француза стало 37 голов в 36 матчах за мадридский клуб.