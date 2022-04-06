Бензема сделал хет-трик в двух матчах ЛЧ подряд – с «Челси» и «ПСЖ»

Карим Бензема сделал хет-трик во втором матче Лиги чемпионов подряд.
Нападающий «Реала» забил три мяча в ворота «Челси» (3:1, второй тайм) в первом матче в рамках 1/4 финала турнира. Француз отличился на 21-й, 24-й и 46-й минутах.
Бензема оформил второй хет-трик кряду в Лиге чемпионов. 9 марта форвард забил трижды в ворота «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала и помог «Реалу» выйти в следующий раунд.
Карим стал первым игроком, сделавшим хет-трик в матче против «Челси» в Лиге чемпионов.
Он также стал 4-м футболистом, забившим по 3 гола в двух матчах турнира подряд. Ранее это удавалось Луису Адриано, Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Реал».
В текущем сезоне на счету 34-летнего француза стало 37 голов в 36 матчах за мадридский клуб.